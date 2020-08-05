В Арктике зафиксировали абсолютный минимум количества льда

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в июле зафиксировали абсолютный минимум количества льда Арктике. Об этом сообщает ТАСС.

«Можно говорить, что июль стал рекордным по ледовитости. Абсолютный минимум в истории наблюдений по ледовитости в Арктике зафиксирован», — сказал он.

Метеоролог добавил, что из-за этого Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного.

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