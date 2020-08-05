В Бейруте около 300 тысяч человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор города Марван Аббуд. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

«Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту», — сказал Аббуд.

Также губернатор оценил ущерб от взрыва в сумму от 3 до 5 миллиардов долларов.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бейруте после взрыва в порту погибли 10 спасателей

— При взрыве в Бейруте ранения получили шесть граждан Турции

— Папа Римский выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте