Папа Римский выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте

Папа Римский Франциск выразил соболезнования народу Ливана и помолился за погибших во время взрыва в порту Бейрута во вторник, 4 августа. Об этом сообщает Vatican News.

«Помолимся за жертв и за их родных, помолимся за Ливан, чтобы <...> он смог пережить этот трагический и болезненный момент», — сказал понтифик.

Он также призвал международное сообщество помочь ливанскому государству справиться с серьезным кризисом.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек.

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