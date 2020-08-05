Под Волгоградом мужчина попытался изнасиловать двух женщин за полчаса

В Волгоградской области мужчина попытался изнасиловать двух женщин с интервалом в полчаса, сообщил СК по региону.

Отмечается, что рано утром 31 июля мужчина увидел девушку, которая шла к автобусной остановке. Подозреваемый повалил ее на землю и попытался изнасиловать, но потерпевшая смогла оказать сопротивление и убежать.

Спустя полчаса мужчина напал на 72-летнюю пенсионерку. Оказавшийся рядом прохожий помог спастись женщине и вызвал полицию.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных нападений. В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили следователи.

Отмечается, что мужчина был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков.

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