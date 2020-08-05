На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом
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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter, что после открытия границ с Россией на турецких курортах резко увеличилось число заражений.
По его словам, в последние дни правительство фиксирует серьезное увеличение числа заражений.
Министр добавил, что Турция приложит все усилия, чтобы не допустить вспышку инфекции.
В стране за 4 августа выявили 1083 случая коронавируса, 994 человека выздоровели, 18 скончались.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа.
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