Защита срочника Шамсутдинова потребовала рассмотрения дела присяжными
Защита солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, подала ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.
«Подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела, то есть фактически сегодня предварительное следствие было завершено», — рассказал он.
Адвокат добавил, что было подано прошение о проведении суда присяжных и было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты.
Тугушев отметил, что при ознакомлении с материалами дела был выявлен еще один факт неуставных отношений со стороны офицеров и превышение должностных полномочий.
25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.
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