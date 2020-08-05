Защита срочника Шамсутдинова потребовала рассмотрения дела присяжными

Защита солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, подала ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.

«Подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела, то есть фактически сегодня предварительное следствие было завершено», — рассказал он.

Адвокат добавил, что было подано прошение о проведении суда присяжных и было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты.

Тугушев отметил, что при ознакомлении с материалами дела был выявлен еще один факт неуставных отношений со стороны офицеров и превышение должностных полномочий.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.

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