Роскачество рассказало о вредных свойствах свежевыжатого сока

Специалисты Роскачества назвали вредные свойства свежевыжатых соков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Существует мнение, что наш организм усваивает полезные компоненты из фруктов и овощей лучше, когда мы получаем их из соков. Но пищеварительная система устроена так, что без труда обрабатывает и клетчатку, получая из нее все необходимое», — поясняют специалисты.

Отмечается, что если выжать из свежих фруктов или овощей сок, то удаляется клетчатка и получается жидкость с витаминами и высокой концентрацией натурального сахара.

Специалисты предупреждают, что употребление в избыточном количестве фруктозы вредит организму наравне с употреблением обычного сахара. Кроме того, фруктоза может перерабатываться только в печени, а та часть, которая не преобразовалась в глюкозу, превращается в жир.

Свежевыжатые соки рекомендуется употреблять сразу после приготовления, так как многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепадов температур.

Соки лучше не пить на голодный желудок, так как в них содержатся фруктовые кислоты и природный сахар, которые могут вызвать раздражение слизистой ЖКТ и резкие колебания уровня глюкозы в крови.

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