В Москве в среду ожидается до +28°С

В Москве в среду, 5 августа, ожидается до +28°С, переменная облачность, без осадков. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +26°...28°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +13°...15°С. Ветер подует западный, его скорость составит 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью установится на отметке в 752 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.