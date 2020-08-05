Скончалась мать украинского олигарха Коломойского

На 81-м году жизни скончалась Зоя Коломойская, которая является матерью украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает сайт Объединенной еврейской общины Украины.

«4 августа 2020 года (14 ава 5780 года по еврейскому календарю) стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской — матери Президента Объединённой еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского», — указано в сообщении.

Причина и место смерти женщины не указывается.