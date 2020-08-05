Опубликованы кадры с лосем, забредшим на конфетную фабрику Порошенко в Киеве

Украинская программа ТСН обнародовала кадры с диким лосем, который забрел на конфетную фабрику экс-президента Украины Петра Порошенко в Киеве, расположенной на улице Саперно-Слободской.

В ролике можно заметить, что животное то испытывает страх, кидаясь под колеса автомобилей, то спокойно разгуливает по территории предприятия «Рошен», принадлежащего бывшему главе государства.

Местонахождение животного в данный момент неизвестно.