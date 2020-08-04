Сотрудники посольства Бельгии и ФРГ пострадали в результате взрыва в Бейруте

В результате мощного взрыва в Бейруте пострадали сотрудники посольств Германии и Бельгии. Об этом в Twitter сообщили МИД ФРГ и главы бельгийского МИД Филиппа Гоффена.

Так, Гоффен отметил, что ранения осколками стекол получили два сотрудника дипмиссии и двое членов их семей. Он также добавил, что здание посольства было повреждено.

Немецкое посольство не уточнило число пострадавших сотрудников. В публикации также говорится о том, что Германия рассматривает варианты предоставления помощи Ливану в связи с трагедией.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По последней информации, жертвами ЧП стали 67 человек, а пострадавшими числятся свыше 3,5 тыс. граждан.

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