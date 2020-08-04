Находящихся на границе России граждан Киргизии и Узбекистана начали отправлять на родину

Находящихся на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях граждан Киргизии и Узбекистана начали отправлять на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в правительстве Оренбуржья, всего в Бузулукском районе и Самарской области находятся более 500 граждан Узбекистана и около трех тысяч граждан Киргизии.

Граждан Киргизии уже начали отправлять на родину и продолжат процедуру в среду, 5 августа. Отправка граждан Узбекистана ожидается 6 августа.

На родину мигрантов отправят на железнодорожном транспорте.

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