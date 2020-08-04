Израильские власти предложили гумпомощь Ливану
Израиль предложил Ливану гуманитарную помощь на фоне последствий от произошедшего в порту Бейрута взрыва. Об этом сообщает издание «Маарив».
С соответствующим обращение выступили министр обороны и сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц и глава МИД Габи Ашкенази.
Издание отмечает, что предложение было сделано через оборонные и дипломатические каналы.
Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В минздраве страны заявили, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.
По последним данным, жертвами взрыва стали как минимум 30 человек, пострадали более 2,5 тыс. жителей города.
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