Израильские власти предложили гумпомощь Ливану

Израиль предложил Ливану гуманитарную помощь на фоне последствий от произошедшего в порту Бейрута взрыва. Об этом сообщает издание «Маарив».

С соответствующим обращение выступили министр обороны и сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц и глава МИД Габи Ашкенази.

Издание отмечает, что предложение было сделано через оборонные и дипломатические каналы.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В минздраве страны заявили, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По последним данным, жертвами взрыва стали как минимум 30 человек, пострадали более 2,5 тыс. жителей города.

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