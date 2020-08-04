Минздрав Ливана сообщил о 30 погибших при взрыве в Бейруте

Глава минздрава Ливана Хамад Хассан заявил, что жертвами взрыва в порту Бейрута стали по меньшей мере 30 человек, сообщает РИА «Новости».

«В результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи получили ранения», — сказал министр в эфире национального телевидения.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

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