Рейс Петербург-Красноярск возвращается в аэропорт из-за трещины в стекле

Пассажирский самолет рейса Санкт-Петербург — Красноярск возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника, причиной стала трещина в стекле.

Источник также добавил, что на борту самолета находятся шестеро членов экипажа, а также 114 пассажиров.

Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, самолет совершил штатную посадку.

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