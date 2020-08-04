SN: больницы Бейрута не справляются с наплывом пострадавших от взрыва

Медучреждения Бейрута не справляются с потоком раненых при взрыве в городском порту, численность пострадавших исчисляется сотнями, пишет Sky News.

Так, в больнице Hotel Dieu агентству сообщили, что к ним за последние часы поступили около 500 пострадавших жителей Бейрута. Больше пациентов клиника принять не может.

Другие больницы уведомляют поступающих о переполнении отделений интенсивной терапии.

Кроме того, по данным портала, многие люди не могут получить медицинскую помощь, так как находятся под завалами своих домов. Специалисты спасательных служб не успевают добраться до всех.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек.

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