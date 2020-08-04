Бейрутский губернатор сравнил произошедший взрыв с событиями в Хиросиме и Нагасаки

Губернатор Бейрута Марван Аббуд после мощного взрыва в порту города вспомнил о ядерном ударе по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки», — сказал Аббуд.

Он также добавил, что в результате ЧП пострадала половина города.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек.

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