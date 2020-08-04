Прокуратура начала проверку после крушения дельтаплана в Московской области
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после крушения мотодельтаплана в Московской области и гибели двух человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В случае нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Отмечается, что ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Второй пилот разбившегося в Подмосковье дельталета скончался