В Чувашии двухлетний ребенок выпал из окна
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В чувашском городе Канаш двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна квартиры на восьмом этаже. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Чувашии.
По данным следствия, мальчик, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна.
Ребенок скончался от полученных травм в реанимации.
Следственные органы и прокуратура Чувашии начали проверку.
Отмечается, что «будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире».
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