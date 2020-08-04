В Чувашии двухлетний ребенок выпал из окна

В чувашском городе Канаш двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна квартиры на восьмом этаже. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Чувашии.

По данным следствия, мальчик, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна.

Ребенок скончался от полученных травм в реанимации.

Следственные органы и прокуратура Чувашии начали проверку.

Отмечается, что «будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире».

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