Аналитики заметили рост продолжительности рабочего дня из-за пандемии

Продолжительность рабочего дня и число совещаний выросли при переводе сотрудников на удаленку из-за пандемии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальное бюро экономических исследований.

Аналитики бюро изучили деятельность 20 тыс. компаний в 16 городах США, Европы и Израиля.

Они пришли к выводу, что продолжительность рабочего дня увеличилась на 48,5 минуты по сравнению с офисным показателем.

Кроме того, эксперты выяснили, что число совещаний во время пандемии выросло на 13%.

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