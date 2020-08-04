В России проведено свыше 29,2 млн тестов на COVID-19

В России провели более 29,2 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что за минувшие сутки проведено 171 тыс. тестов на коронавирус.

В настоящее время под медицинским наблюдением в России находятся 247 476 человек.

Ранее сообщалось, что свыше 6,5 млн тестов на COVID-19 провели в Москве.

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