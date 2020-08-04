В России проведено свыше 29,2 млн тестов на COVID-19
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России провели более 29,2 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что за минувшие сутки проведено 171 тыс. тестов на коронавирус.
В настоящее время под медицинским наблюдением в России находятся 247 476 человек.
Ранее сообщалось, что свыше 6,5 млн тестов на COVID-19 провели в Москве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Более 6,5 млн тестов на коронавирус проведено в Москве
— В центре Гамалеи объяснили, почему вакцина от COVID-19 недоступна для детей