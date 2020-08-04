Шесть человек погибли и четыре пострадали при взрыве на химзаводе в Китае

В результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Хубэй шесть человек погибли и еще четыре пострадали, передает агентство Синьхуа.

По его данным, ЧП произошло на химзаводе в поселке Люхэ города Саньтяо.

В настоящее время предприятие полностью приостановило производство.

Было начато расследование причин происшествия.

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