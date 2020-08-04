Названа причина недоступности вакцины от COVID-19 для детей

Вакцина от коронавируса пока будет недоступна для детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он выразил надежду, что вакцина будет подходить детям, но объяснил, что по закону препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых.

В связи с этим, проведение исследований на несовершеннолетних будут разрешены только по окончании третьей фазы испытаний.

«Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», — добавил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тысяч человек.

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