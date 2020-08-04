В Москве во вторник ожидается до +26°С

В Москве и Подмосковье во вторник, 4 августа, ожидается до +26°С, передает портал «Метеоновости».

Наиболее жаркий период придется на послеобеденные часы.

По данным синоптиков, при переменной облачности осадков не предвидится.

Ветер юго-западного направления достигнет 3-8 м/с.

Отмечается, что атмосферное давление подрастет и окажется выше многолетних значений на 5 единиц, а влажность воздуха наоборот уменьшится.

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