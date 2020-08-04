В Нью-Йорке объявлено штормовое предупреждение из-за урагана «Исаиас»

Власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение в связи с приближением к восточному побережью Соединенных Штатов тропического шторма «Исаиас». Об этом сообщила руководитель городского управления по чрезвычайным ситуациям Дайан Крисуэлл на своей странице в Twitter

Предупреждение действует до дальнейших распоряжений, информировала Крисуэлл, добавив, что в настоящее время управление по ЧС принимает меры по защите от подтоплений.

В Нью-Йорке в ночь на 4 августа прогнозируются сильный ветер, ливни и подтопления. На участке набережной на Манхэттене сооружают укрепление из мешков с песком.

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