В Нью-Йорке объявлено штормовое предупреждение из-за урагана «Исаиас»
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Власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение в связи с приближением к восточному побережью Соединенных Штатов тропического шторма «Исаиас». Об этом сообщила руководитель городского управления по чрезвычайным ситуациям Дайан Крисуэлл на своей странице в Twitter
Предупреждение действует до дальнейших распоряжений, информировала Крисуэлл, добавив, что в настоящее время управление по ЧС принимает меры по защите от подтоплений.
В Нью-Йорке в ночь на 4 августа прогнозируются сильный ветер, ливни и подтопления. На участке набережной на Манхэттене сооружают укрепление из мешков с песком.
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