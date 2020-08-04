На покусанного пауком и аллигатором американца напала акула

На архипелаге Флорида-Кис американца Джастина Сталлера укусила акула, передает USA Today.

По данным издания, будучи на отдыхе с семьей мужчина во время купания к нему подплыла лимонная акула и напала на него.

Его родные и друзья узнали о случившемся только когда Сталлер выбрался на лодку и закричал. Обнаружив у мужчины 15-сантиметровую рану от укуса, родные отвезли его в больницу.

Мужчина отметил, что ему очень повезло, так как акула не задела кость, и поэтому он потерял мало крови.

«Я на акулу зла не держу. Меня больше расстроило, что я не мог купаться на следующий день», — сказал Сталлер.

Ранее он пережил нападение аллигатора и укус паука.

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