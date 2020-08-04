На Шри-Ланке кот-наркокурьер сбежал из тюрьмы строгого режима
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В городе Коломбо на Шри-Ланке из тюрьмы строгого режима сбежал кот-наркокурьер, передает Daily Mail.
По данным таблоиды, кот был пойман на территории тюрьмы Великада. К его шее был привязан маленький пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.
Коту удалось сбежать уже на следующий день.
Кроме того сообщается, что на прошлой неделе в пригороде Коломбо полиция поймала орла, которого предположительно использовали преступники для распространения наркотиков.
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