На Шри-Ланке кот-наркокурьер сбежал из тюрьмы строгого режима

В городе Коломбо на Шри-Ланке из тюрьмы строгого режима сбежал кот-наркокурьер, передает Daily Mail.

По данным таблоиды, кот был пойман на территории тюрьмы Великада. К его шее был привязан маленький пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти.

Коту удалось сбежать уже на следующий день.

Кроме того сообщается, что на прошлой неделе в пригороде Коломбо полиция поймала орла, которого предположительно использовали преступники для распространения наркотиков.

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