Чили полностью отказалась от пластиковых пакетов

Власти южноамериканской Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в торговых точках, страна проводила соответствующие реформы около двух лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра окружающей среды страны Каролины Шмидт.

«Отказ от пластиковых пакетов начался 3 августа 2018 года, и сегодня сделан последний шаг – запрещены пластиковые пакеты в небольших и средних магазинах», — сказала министр.

Ранее власти страны ввели запрет на продажу и эксплуатацию пластиковых пакетов в супермаркетах, за два года властям удалось предотвратить продажу 5 миллионов пакетов.

Согласно новым правилам, магазину, продавшему пакет, грозит штраф в размере около 250 тыс. песо за штуку (около $330).

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