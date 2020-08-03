В СК назвали причину смерти 10-летнего мальчика с аутизмом в Подмосковье
Следователи не нашли признаков насильственной смерти на теле 10-летнего мальчика с аутизмом, который ранее ушел из дома в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону.
«По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате утопления», — говорится на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что 10-летний мальчик из села Осташево в Московской области, который страдал различными заболеваниями, покинул квартиру и ушел в неизвестном направлении. Его искали более суток и нашли мертвым на Рузском водохранилище.
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.
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