Пропавшего в Подмосковье мальчика с аутизмом обнаружили мертвым

Десятилетний мальчик с аутизмом, который 2 августа пропал в городском округе Волоколамск Московской области, был найден мертвым на Рузском водохранилище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Как рассказал собеседник агентства, ребенка обнаружили без признаков жизни на поверхности воды.

По предварительной информации следствия, 2 августа мальчик, который страдал различными заболеваниями, покинул квартиру и ушел в неизвестном направлении. После этого были произведены оперативно-розыскные мероприятия. СК России уже открыл уголовное дело.

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