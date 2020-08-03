Полиция начала массово штрафовать пассажиров без масок в метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров на всех станциях столичного метро за отсутствие средств индивидуальной защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При проведении рейдов полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере 5 тыс. рублей за отсутствие у них средств индивидуальной защиты», — заявил собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько москвичей было оштрафовано с начала массовых проверок.

В Москве ввели режим обязательного ношения масок и перчаток в метро 12 мая.

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