Историка Соколова и жену расчлененного рэпера будет защищать один адвокат
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова будет защищать в суде жену расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), сообщает Telegram-канал LIFE-SHOT со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
По информации пресс-службы, адвокат Сергей Лукьянов будет представлять интересы Марины Кохал, которую обвиняют в преднамеренном убийстве своего мужа.
В настоящее время в Смольнинском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Кохал.
Ранее правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.
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