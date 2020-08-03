Пассажиропоток аэропортов РФ в июне увеличился к маю почти втрое

Пассажиропоток российских аэропортов в июне в сравнении с маем вырос практически в три раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

По данным ведомства, в июне аэропорты России обслужили свыше 5,6 млн пассажиров. При этом в мае этот показатель достиг лишь 1,9 млн.

Таким образом, количество пассажиров увеличилось втрое.

При этом в июне перевозки на внутренних рейсах выросли в три раза, до 5,6 млн. В свою очередь, на международных рейсах они увеличились в 1,4 раза. На таких рейсах было перевезено до 69 тысяч пассажиров.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Для въезда в РФ потребуется справка об отсутствии COVID-19 при посадке в самолет

— Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал на 91%

— В июне пассажиропоток в аэропортах Москвы вырос в 3,6 раза