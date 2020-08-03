Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в продаже новорожденных за границу

Следователи проверяют фигурантов уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей на причастность к продаже новорожденных за границу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствием устанавливается причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу», — рассказал собеседник агентства.

В январе текущего года в Одинцово подмосковным главком Следственного комитета были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. В одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли тело младенца от суррогатной матери, медики установили, что младенец умер от синдрома внезапной смерти новорожденного.

В квартире следователи нашли еще троих детей, рожденных для продажи. Дети были изъяты и помещены в детскую городскую больницу.

Следователи провели ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана группа акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рожденных суррогатными матерями. Однако знакомые и родственники врачей считают бредовыми заявления о торговле людьми. Как объяснил «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в России действия медиков, занимавшихся этой деятельностью, никак не подпадают под соответствующую статью, и ситуация требует правового регулирования.

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