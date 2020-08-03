Зачинщик драки в московском Парке Горького задержан

Правоохранители задержали мужчину, который начал драку с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.

Отмечается, что все участники конфликта установлены.

В отношении зачинщика драки возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Ранее стало известно, что бывшие десантники, празднующие день ВДВ в столичном Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии. Также сообщалось, что потасовка произошла после того, как правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уголовное дело возбуждено после драки в московском парке Горького

— Потасовка пресечена: что произошло в парке Горького в День ВДВ

— Десантник назвал зачинщиков потасовки в московском парке Горького