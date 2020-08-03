Бывший начальник московской полиции стал заместителем главы ФСИН

Бывший начальник московского главка МВД Анатолий Якунин назначен замглавы ФСИН. Указ о назначении, опубликованный на официальном сайте правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Также Якунину присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

По данным источника «Интерфакса», на новом посту Якунин будет курировать капитальное строительство и работу с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Уроженец Орловской области, 56-летний Якунин в свое время занимал руководящие должности в областном УВД, ГУВД по Воронежской области, УМВД по Новгородской области.

В июне 2012 года он был назначен на должность начальника столичного главка МВД, а осенью 2016 года возглавил оперативное управление МВД.

Весной прошлого года Якунин покинул этот пост.