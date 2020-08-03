Протестующие закидали яйцами депутатов нового созыва парламента Сербии

Протестующая оппозиция во главе с лидером движения «Достаточно» экс-министром Сашей Радуловичем у Скупщины (парламента) Сербии в Белграде забросала яйцами несколько депутатов нового созыва заксобрания во время первого заседания перед принятием присяги. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 3 августа, 250 новоизбранным депутатам сербского парламента подтвердили их мандаты, они принесли присягу.

Отмечается, что несколько десятков протестующих попытались заблокировать движение машин на улице перед зданием Скупщины и выкрикивали лозунги, обвиняя власти Сербии в предательстве национальных интересов, а парламент в нелегитимности.

Когда депутаты вышли на улицу с целью сфотографироваться у парламента, их стали забрасывать яйцами. Протестующие попали в депутата — доктора Эмесе Ури, этническую венгерку.

В Сербии 21 июня прошли выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. 1 июля около 200 тыс. сербских граждан повторно голосовали на 234 избирательных участках.

В итоге правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича получила 60,65% голосов и 188 мандатов из 250 в Скупщине. Вучич заявил, что новое правительство будет сформировано до 25 августа.

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