Владелец турбазы на Алтае, где погибла семья, арестован

Алтайский районный суд арестовал руководителя турбазы «Глобус» в Алтайском крае, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека. Об этом сообщает региональный СК.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина был задержан и допрошен в качестве обвиняемого. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Как сообщалось, на туристической базе в Алтайском районе были найдены четыре тела в номере. Погибшие прибыли на базу 26 июля из Барнаула. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей стало отравление окисью углерода.

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