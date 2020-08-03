Мосгорсуд отказался вернуть прокуратуре дело старших сестер Хачатурян

Московский городской суд отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

По его словам, суд также отказался передавать дело по подсудности в Бутырский суд Москвы, где будет рассмотрено дело младшей из сестер Марии.

«Мосгорсуд отказался передавать дело девушек по подсудности в Бутырский суд, а также возвращать в прокуратуру», - сказал защитник.

Ранее стало известно, что дело старших сестер Хачатурян Кристины и Ангелины рассмотрит суд присяжных.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет.

28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

По решению суда девушкам нельзя без разрешения уполномоченного лица общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом, а также давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

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