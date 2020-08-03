Выпускники в 2020 году сдали ЕГЭ не хуже прошлогодних участников

Выпускники 2020 года сдали ЕГЭ не хуже, чем прошлогодние участники экзамена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, экзамен в этом году «сдали как обычно».

«Несмотря на цифры, которые вы видите, результат по каждому предмету не позволяет нам делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года, в целом, или хуже», — добавил Музаев.

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