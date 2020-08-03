Выпускники в 2020 году сдали ЕГЭ не хуже прошлогодних участников
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Выпускники 2020 года сдали ЕГЭ не хуже, чем прошлогодние участники экзамена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
По его словам, экзамен в этом году «сдали как обычно».
«Несмотря на цифры, которые вы видите, результат по каждому предмету не позволяет нам делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года, в целом, или хуже», — добавил Музаев.
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