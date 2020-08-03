Генпрокуратура Белоруссии пока не получала от Киева запросов по задержанным гражданам РФ

Генпрокуратура Белоруссии пока не получала от Киева каких-либо прошений по поводу задержанных на территории республики граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Каких-либо ходатайств в отношении задержанных на территории Беларуси сотрудников ЧВК «Вагнер» пока к нам не поступало», — уточнил представитель пресс-службы.

В пятницу, 31 июля, пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Минске граждан, у девяти из которых украинское гражданство, для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в участии в террористической организации (ст.258-3 УК Украины) и в конфликте в Донбассе.

В конце июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киев обратился к Минску: Украина потребует выдать россиян

— Генпрокуратура Украины будет просить Белоруссию выдать 28 задержанных в Минске

— Украина обвинила в терроризме задержанных в Минске россиян