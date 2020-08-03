В России выявили еще 5 394 случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 5 394 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу.

Выздоровели 3 420 человек, умерли 79.

Всего в стране коронавирус зафиксировали у 856 264 человек, вылечились 653 593 пациента, скончались 14 207.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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