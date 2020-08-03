Вильфанд рассказал о надвигающейся жаре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе жары в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, повышение температуры особенно будет заметно на северо-востоке – в Коми, в Архангельской области, на севере Урала и даже Ямало-Ненецком автономном округе, где температура будет доходить до +27-30°C, что на 6-7°C выше нормы.

Такая же погода ожидается на северо-востоке европейской части страны и северо-востоке Уральского федерального округа.

«Причина тому — антициклон. Он будет распространять влияние от центра Европейской России на восток», — объяснил Вильфанд.

На севере Европейской части России тоже ожидается потепление. Формирование антициклональной погоды будет усиливаться, ожидается много солнца и мало осадков.

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