Вильфанд рассказал о надвигающейся жаре
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе жары в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, повышение температуры особенно будет заметно на северо-востоке – в Коми, в Архангельской области, на севере Урала и даже Ямало-Ненецком автономном округе, где температура будет доходить до +27-30°C, что на 6-7°C выше нормы.
Такая же погода ожидается на северо-востоке европейской части страны и северо-востоке Уральского федерального округа.
«Причина тому — антициклон. Он будет распространять влияние от центра Европейской России на восток», — объяснил Вильфанд.
На севере Европейской части России тоже ожидается потепление. Формирование антициклональной погоды будет усиливаться, ожидается много солнца и мало осадков.
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