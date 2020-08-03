20 человек погибли и 85 пострадали при атаке боевиков в Афганистане

Жертвами атаки боевиков на тюрьму города Джелалабад на востоке Афганистана стали 20 человек, еще 85 — получили ранения. Об этом сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источники.

Известно, что ответственность за нападение взяла на себя международная террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни, во время атаки из тюрьмы сбежали заключенные, однако 700 человек отловили и вернули обратно.

По данным телеканала, среди погибших есть гражданские лица и силовики. В ходе перестрелки сотрудники службы безопасности ликвидировали пять боевиков.

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