Четверо погибли после опрокидывания лодки у берегов Турции
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У берегов Турции в Эгейском море опрокинулась лодка. Об этом сообщает Daily Sabah.
Всего в лодке в момент инцидента находились 10 человек.
В результате ЧП четверо погибли, а шестерым удалось выбраться из воды, один из них получил серьезные травмы.
Причины и обстоятельства произошедшего не уточняются.
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