Четверо погибли после опрокидывания лодки у берегов Турции

У берегов Турции в Эгейском море опрокинулась лодка. Об этом сообщает Daily Sabah.

Всего в лодке в момент инцидента находились 10 человек.

В результате ЧП четверо погибли, а шестерым удалось выбраться из воды, один из них получил серьезные травмы.

Причины и обстоятельства произошедшего не уточняются.

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