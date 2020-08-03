Рошаль считает пандемию COVID-19 «репетицией биологической войны»
Доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 представляет собой репетицию биологической войны. Об этом сообщает Forbes.
По его мнению, некоторые страны оказались неготовы к борьбе с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что в России с COVID-19 боролись все, включая президента.
Хирург выразил мнение, что эпидемиологические масштабы невозможно предугадать.
«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», — отметил Рошаль.
Однако он отметил, что доказательств того, что вирус был создан человеком, нет. Кроме того, хирург уточнил, что пандемия стала проверкой для системы здравоохранения, и указал на то, что в СССР она была сделана на высшем уровне и с годами была частично утеряна.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.
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