В России за сутки ликвидировано 35 лесных пожаров

На территории России за сутки были потушены 35 лесных пожаров. Об этом говорится поступившем в «Газету.Ru» сообщении.

Лесопожарные службы ликвидировали возгорания на площади свыше 5,6 га.

В ночь с 1 на 2 августа в активной стадии находился 61 лесной пожар.

Наибольшая площадь возгорания отмечена в Чукотском автономном округе. Площадь превысила 61,5 тыс га.

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