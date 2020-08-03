В России за сутки ликвидировано 35 лесных пожаров
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На территории России за сутки были потушены 35 лесных пожаров. Об этом говорится поступившем в «Газету.Ru» сообщении.
Лесопожарные службы ликвидировали возгорания на площади свыше 5,6 га.
В ночь с 1 на 2 августа в активной стадии находился 61 лесной пожар.
Наибольшая площадь возгорания отмечена в Чукотском автономном округе. Площадь превысила 61,5 тыс га.
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