В Ярославле десантники напали на ЛГБТ-активиста

В Ярославле ЛГБТ-активист вышел на улицу с плакатами, на одном из которых было написано «геи тоже служат в ВДВ», в результате на него напала толпа десантников. Об этом пишет портал 76.ru.

Отмечается, что двум полицейским пришлось закрывать собой активиста, однако это не спасло его от нескольких ударов. Причинить вред молодому человеку пытались около 12 бывших десантников.

«Я успел получить три удара в живот и три удара по голове. Серьёзных травм я не получил, только от сломавшихся очков остались две ссадины на лице», — рассказал он.

Полиция уже проводит проверку, молодой человек написал заявление.

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