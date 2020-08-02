Смерч обрушился на Кировскую область

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Смерч обрушился на Кировскую область, из-за сильного ветра падали деревья и срывало крыши, сообщает портал «Вести.Ru»

По данным МЧС, из-за ветра в некоторых населенных пунктах области произошло аварийное отключение электричества. Кроме того, очевидцы рассказывают о пострадавших посевах и гибели мелкого рогатого скота и кур, указано в сообщении.

Данных о пострадавших людях нет.

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