Смерч обрушился на Кировскую область
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Смерч обрушился на Кировскую область, из-за сильного ветра падали деревья и срывало крыши, сообщает портал «Вести.Ru»
По данным МЧС, из-за ветра в некоторых населенных пунктах области произошло аварийное отключение электричества. Кроме того, очевидцы рассказывают о пострадавших посевах и гибели мелкого рогатого скота и кур, указано в сообщении.
Данных о пострадавших людях нет.
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