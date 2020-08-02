СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом

Калининградский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК возбудил уголовное дело после падения легкомоторного самолета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом. Находившиеся на борту двое мужчин и женщина смогли самостоятельно покинуть самолет, они госпитализированы.

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